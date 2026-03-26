В «Ростелекоме» заявили о росте запросов на установку стационарных телефонов
Россияне чаще запрашивают установку стационарных телефонов. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Интересное явление: у нас очень заметно выросло количество запросов на установку стационарного телефона. Потому что люди поняли, что это очень надежный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», – сказал он.
Вместе с тем он не назвал актуальные цифры по запросам россиян. Осеевский утверждает, что подобные телефоны хотят себе домой «многие очень уважаемые люди». Он рекомендовал вернуться к стационарному телефону: «Как огнетушитель: должно быть в каждом доме».
«Ведомости» писали, что на фоне проблем с работой мобильного интернета в Москве помимо спроса на стационарные телефоны растут продажи пейджеров, бытовых раций и бумажных дорожных карт.
Это происходит на фоне масштабного отключения мобильной связи в центре столицы. Проблемы с мобильной связью в Москве начались 6 марта. Мобильные операторы сообщали «Ведомостям», что речь идет о «внешних ограничениях», в то время как у самих операторов связи сбоев выявлено не было. 24 марта операторы вернули связь в центральных районах Москвы.