Продажи пейджеров и раций выросли на фоне ограничений в Москве

Наблюдается рост и на бумажные карты города. В период с 6 по 11 марта относительно 6–11 февраля продажи автодорожных карт на Wildberries в Москве увеличились на 170% в натуральном выражении, а складных – на 70%. При этом продажи карт России, мира и учебных не изменились и даже немного сократились, аналогичная ситуация и с настенными картами столицы.