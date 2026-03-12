Газета
Продажи пейджеров и раций выросли на фоне ограничений в Москве

Ведомости

Россияне стали чаще покупать рации и пейджеры на фоне ограничений связи в Москве. Об этом «Ведомостям» сообщили в Wildberries & Russ.

Оборот раций вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%, стационарных телефонов – на четверть. «Wi-Fi-роутерами россияне, по всей видимости, закупились еще в прошлом году – рост [в 2025 г.] составил 70% по сумме и 60% – в натуральном выражении», – отметили в маркетплейсе.

Наблюдается рост и на бумажные карты города. В период с 6 по 11 марта относительно 6–11 февраля продажи автодорожных карт на Wildberries в Москве увеличились на 170% в натуральном выражении, а складных – на 70%. При этом продажи карт России, мира и учебных не изменились и даже немного сократились, аналогичная ситуация и с настенными картами столицы.

Граждане столкнулись с проблемами при авторизации в публичных сетях WiFi

Технологии

Проблемы с мобильной связью в столице начались 6 марта. Мобильные операторы сообщали «Ведомостям», что речь идет о «внешних ограничениях», в то время как у самих операторов связи сбоев выявлено не было.

Власти объясняют ограничения связи для россиян обеспечением безопасности граждан. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по мере того как украинские власти применяют все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры для обеспечения безопасности граждан.

