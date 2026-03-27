Минцифры определилось с мерами поддержки российских видеоигр
Минцифры России подготовило комплекс мер по развитию российской индустрии компьютерных игр. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал в калуарах заседания межправительственного совета ЕАЭС.
Ключевая задача – создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот для ИТ-индустрии, который учитывал бы существующие особенности их лицензирования, рассказал министр. Для приема платежей от зарубежных пользователей разработчики игр зачастую вынуждены оформлять права на эти игры на зарубежные юрлица, пояснил он.
По словам Шадаева, предлагается предоставить таким разработчикам возможность включать игры в реестр российского ПО, в случае если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на ИТ-инфраструктуре внутри страны. Наличие игр в реестре российского ПО позволит их разработчикам пользоваться льготой по НДС. Также в план включены другие меры, направленные на стимулирование разработки новых игр, упрощения их экспорта и продвижения на международный рынок.