Мишустин: операторы связи установили 4000 отечественных базовых станций

Ведомости

К концу 2025 г. Российские операторы связи установили на сетях 4000 базовых станций отечественного производства. Об этом, выступая на пленарной сессии форума «Казахстан диджитал» в Шымкенте, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В России налажено производство базовых станций 4-го и 5-го поколений связи, отметил премьер.

Также Россия формирует оптическую инфраструктуру. «У нас эксплуатируется полностью отечественная платформа, которая обеспечивает передачу данных со скоростью до 800 гигабит в секунду. Разрабатывается система следующего поколения, с общей емкостью на магистральных каналах до 64 терабит в секунду», – рассказал Мишустин.

В конце декабря 2022 г. операторы большой четверки (Tele2, «Вымпелком», «Мегафон», МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных БС. Общая сумма контрактов составила более 100 млрд руб. с объемом поставки 75 000 БС до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра цифрового развития Дмитрий Ким. По плану Минцифры российское телекомоборудование должно было начать вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские БС.

