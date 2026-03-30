Telegram заблокировал более 150 000 групп и каналов за выходные

Ведомости

Telegram заблокировал за выходные более 150 000 групп и каналов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику мессенджера.

Суббота и воскресенье суммарно принесли 150 286 блокировок. За предыдущую неделю было заблокировано 562 286 сообществ, пик пришелся на 25 марта – 96 854. С начала года общее число блокировок достигло 11,1 млн, из которых 48 110 отнесены к «связанным с терроризмом».

Telegram официально не заблокирован, но Роскомнадзор применяет к нему меры по замедлению. Пользователи жалуются на долгую загрузку медиа и чатов. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснял, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. По его словам, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента.

25 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что установила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г. В течение этого времени меры ответственности за распространение рекламы на этих ресурсах применяться не будут.

