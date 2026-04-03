Техническим директором VK назначен Сергей Ляджин
Сергей Ляджин назначен техническим директором VK. Он будет отвечать за масштабирование ключевых технологических решений компании.
Ляджин объединит команды разработки на ряде направлений, включая социальные платформы, медиаконтент, облачную инфраструктуру, технологии рекламы и генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Консолидация стратегических направлений под его руководством ускорит процесс внедрения единых технологий в проектах VK. Это снизит затраты на разработку и инфраструктуру, ускорит создание новых продуктов и внедрение изменений в сервисы.
Ляджин присоединился к компании в 2023 г. на посту технического директора «В контакте». Ранее он более 15 лет занимался разработкой высоконагруженных систем, отвечал за разработку биржевых и брокерских сервисов и на протяжении 10 лет на руководящих позициях развивал сервисы «Яндекса».