Россияне пожаловались на массовый сбой в работе «Госуслуг»
В работе сайта «Госуслуги» зафиксирован массовый сбой. Сотни жалоб поступают из разных регионов России, следует из данных сайта DownDetector.
За сутки число жалоб достигло 1100, за час – 314. Пользователи сообщают о сбое в работе сайта, проблемах с входом в личный кабинет и мобильным приложением. Проблемы с доступом к «Госулугам» фиксируются в 33 городах. В частности, жалобы поступают из Московской области и Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Владимирской области.
Вечером 6 апреля пользователи пожаловались на массовый сбой в работе «Ростелекома». О неполадках в работе провайдера сообщили 5000 человек, за сутки – 5600.
3 апреля DownDetector зафиксировал рост жалоб на работу СБП. Россияне говорили о проблемах с оплатой и переводами средств.