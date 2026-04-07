Суд в Москве оштрафовал «Телеком-холдинг» за отказ помочь правоохранителям

6 апреля Роскомнадзор сообщил, что российские суды в период с 15 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г. оштрафовали операторов связи, которые нарушили правила установки и использования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), на общую сумму 4 млн руб. Ведомство напомнило, что с 1 января 2023 г. все компании в этой отрасли должны пропускать интернет-трафик через ТСПУ. По мнению представителей ведомства, невыполнение правил приводит к возникновению информационных угроз для населения.