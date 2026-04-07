Суд в Москве оштрафовал «Телеком-холдинг» за отказ помочь правоохранителям
Столичный суд назначил штраф в размере 1 млн руб. компании – оператору связи «Телеком-холдинг», так как ответчик отказался помочь правоохранительным органам РФ в оперативно-розыскной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.
Решение было принято мировым судьей судебного участка №300 района Измайлово Москвы. Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 13.46 КоАП РФ (неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными органами). Минимальная сумма штрафа по ней – 1 млн руб.
6 апреля Роскомнадзор сообщил, что российские суды в период с 15 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г. оштрафовали операторов связи, которые нарушили правила установки и использования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), на общую сумму 4 млн руб. Ведомство напомнило, что с 1 января 2023 г. все компании в этой отрасли должны пропускать интернет-трафик через ТСПУ. По мнению представителей ведомства, невыполнение правил приводит к возникновению информационных угроз для населения.