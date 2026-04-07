Экипаж Artemis II показал фото обратной стороны Луны
Экипаж миссии Artemis II, который совершает полет на космическом корабле Orion, сделал снимок обратной стороны Луны. Первое фото, размещенное Белым домом в соцсети X, показывает «Заход Земли» – момент, запечатленный с обратной стороны Луны, когда Земля исчезла из поля зрения.
Изображение является своего рода воссозданием культовой фотографии «Восход Земли», сделанной во время миссии «Аполлон-8» в 1968 г. Но на фотографии «Аполлон-8» Земля вновь появилась в поле зрения, а не исчезла, когда астронавты Билл Андерс, Фрэнк Борман и Джим Ловелл совершали кругосветное путешествие вокруг Луны.
Белый дом также поделился фотографией солнечного затмения, сделанной астронавтами миссии Artemis II. Затмение произошло вечером 6 апреля, ближе к концу многочасового пролета мимо Луны, когда Солнце скрылось за Луной.
2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II к Луне, она стала первой с 1972 г. Запланированная длительность полета – 10 дней. На борту находятся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Их миссия – облет обратной стороны Луны и возвращение на Землю.
7 апреля Космический корабль Orion завершил наблюдение за Луной. Экипаж миссии Artemis II возвращается на Землю. Облет длился почти семь часов, астронавты за это время смогли провести научные исследования и сфотографировать более 30 объектов на Луне. При максимальном сближении корабля с Луной расстояние между бортом и спутником составляло 6550 км.