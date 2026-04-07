Экипаж Artemis II показал фото обратной стороны Луны

7 апреля Космический корабль Orion завершил наблюдение за Луной. Экипаж миссии Artemis II возвращается на Землю. Облет длился почти семь часов, астронавты за это время смогли провести научные исследования и сфотографировать более 30 объектов на Луне. При максимальном сближении корабля с Луной расстояние между бортом и спутником составляло 6550 км.