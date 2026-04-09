ВТБ связал внедрение ИИ с достижением уровня инфляции в 4%
Масштабирование автоматизированных производств и комплексное внедрение ИИ станут важными факторами для достижения целевого уровня инфляции Центробанка в 4% в долгосрочной перспективе. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук в рамках конференции Data Fusion.
Он указал, что промышленный робот отрабатывает около 7000 рабочих часов в год, а живой сотрудник – около 2000 часов. Внедрение одного робота закрывает дефицит минимум трех специалистов. По оценке банка, в условиях высоких ставок и инфляционного давления роботизация даст возможность снять жесткие ограничения на стороне предложения.
«За счет роста производительности труда и снижения себестоимости продукции мы получим существенный дезинфляционный эффект», – указал Сергейчук.
По поручению президента Владимира Путина, к 2030 г. Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Сейчас этот показатель составляет около 40 роботов на 10 000 сотрудников, а в ведущих высокотехнологичных экономиках – от 300 до 550. Для выхода на целевые ориентиры потребуется внедрение более 100 000 промышленных роботов. Реализация этой задачи потребует масштабного финансирования в объеме свыше 600 млрд руб. в текущих ценах.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ отметил, что при сравнении инвестиционной привлекательности ИИ-компаний и традиционного бизнеса, внедряющего цифровые решения, в выигрыше окажутся те, кто используют ИИ для повышения эффективности. Наибольший экономический эффект искусственный интеллект может дать в промышленности и логистике.
18 февраля «Ведомости» со ссылкой на подсчет аналитиков «АТК консалтинга» писали, что закупки программных продуктов с ИИ в 2025 г. относительно годом ранее выросли в 7,4 раза и достигли 1,8 млрд руб. Госсектор (ФОИВы и РОИВы) увеличил закупки продуктов с ИИ в 6,4 раза до 1,2 млрд руб., образовательные организации – в 4,6 раза до 100,8 млн руб., медицинские – в 3,4 раза до 119,7 млн руб. Телекомкомпании нарастили закупки в 2,7 раза до 207,6 млн руб., девелоперы – в 2,2 раза до 43,2 млн руб., логистические организации – на 62% до 90,7 млн руб.