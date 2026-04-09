ВТБ связал внедрение ИИ с достижением уровня инфляции в 4%

18 февраля «Ведомости» со ссылкой на подсчет аналитиков «АТК консалтинга» писали, что закупки программных продуктов с ИИ в 2025 г. относительно годом ранее выросли в 7,4 раза и достигли 1,8 млрд руб. Госсектор (ФОИВы и РОИВы) увеличил закупки продуктов с ИИ в 6,4 раза до 1,2 млрд руб., образовательные организации – в 4,6 раза до 100,8 млн руб., медицинские – в 3,4 раза до 119,7 млн руб. Телекомкомпании нарастили закупки в 2,7 раза до 207,6 млн руб., девелоперы – в 2,2 раза до 43,2 млн руб., логистические организации – на 62% до 90,7 млн руб.