Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Разработчик «умных» пешеходных переходов «Смарт си» привлек 70 млн рублей

Технологическая компания «Смарт си», разрабатывающая решения для безопасности дорожного движения, привлекла 50 млн руб. от частного фонда Friendly VC и 20 млн руб. от университетского венчурного фонда «Лобачевский». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель инвесткомпании Kama Flow, в портфель которой входит «Смарт си». Сделки были закрыты 9 апреля на полях Российского венчурного форума в Казани.

«Смарт си» специализируется на проектировании и внедрении системы «умных» пешеходных переходов iCrosswalk, которая с помощью компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта позволяет круглосуточно контролировать ситуацию на переходах. Полученные инвестиции позволят компании расширить присутствие в регионах и пополнить оборотный капитал для своевременного исполнения постоянно растущего объема контрактов, рассказал управляющий партнер Friendly VC Сергей Бруев.

«Смарт си» – нетипичное для нашего фонда вложение в B2G/B2B2G проект. Часто эта модель бизнеса отталкивает инвесторов своими сложными правилами игры и высоким уровнем неопределенности. Однако в iCrosswalk мы увидели эффективный и социально значимый продукт, а также команду, умеющую доносить заказчикам его ценность», – добавил Бруев.

По собственным данным, решения «Смарт си» уже внедрены в 35 регионах и 50 городах России. Всего с 2018 г. реализовано более 500 проектов в России и странах СНГ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте