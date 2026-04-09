Разработчик «умных» пешеходных переходов «Смарт си» привлек 70 млн рублей
Технологическая компания «Смарт си», разрабатывающая решения для безопасности дорожного движения, привлекла 50 млн руб. от частного фонда Friendly VC и 20 млн руб. от университетского венчурного фонда «Лобачевский». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель инвесткомпании Kama Flow, в портфель которой входит «Смарт си». Сделки были закрыты 9 апреля на полях Российского венчурного форума в Казани.
«Смарт си» специализируется на проектировании и внедрении системы «умных» пешеходных переходов iCrosswalk, которая с помощью компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта позволяет круглосуточно контролировать ситуацию на переходах. Полученные инвестиции позволят компании расширить присутствие в регионах и пополнить оборотный капитал для своевременного исполнения постоянно растущего объема контрактов, рассказал управляющий партнер Friendly VC Сергей Бруев.
«Смарт си» – нетипичное для нашего фонда вложение в B2G/B2B2G проект. Часто эта модель бизнеса отталкивает инвесторов своими сложными правилами игры и высоким уровнем неопределенности. Однако в iCrosswalk мы увидели эффективный и социально значимый продукт, а также команду, умеющую доносить заказчикам его ценность», – добавил Бруев.
По собственным данным, решения «Смарт си» уже внедрены в 35 регионах и 50 городах России. Всего с 2018 г. реализовано более 500 проектов в России и странах СНГ.