Россия ведет проекты с зарубежными партнерами по космосу на 50 млрд рублей
Россия ведет реализацию научных космических проектов с зарубежными партнерами, совокупная стоимость которых превышает 50 млрд руб. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме.
«В целом у России с зарубежными странами проектов на общую сумму свыше 50 млрд руб.», - сказал он (цитата по ТАСС).
В интервью «Вестям» Баканов говорил, что более 10 стран выразили готовность сотрудничать с Россией в проведении экспериментов на Российской орбитальной станции (РОС).
По его словам, интерес к проекту уже проявили ряд государств, при этом станция будет полностью суверенной. Это позволит России самостоятельно определять программу исследований без согласования с партнерами.
