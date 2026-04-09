Главная / Технологии /

Россия ведет проекты с зарубежными партнерами по космосу на 50 млрд рублей

Ведомости

Россия ведет реализацию научных космических проектов с зарубежными партнерами, совокупная стоимость которых превышает 50 млрд руб. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме.

«В целом у России с зарубежными странами проектов на общую сумму свыше 50 млрд руб.», - сказал он (цитата по ТАСС).

В интервью «Вестям» Баканов говорил, что более 10 стран выразили готовность сотрудничать с Россией в проведении экспериментов на Российской орбитальной станции (РОС).

По его словам, интерес к проекту уже проявили ряд государств, при этом станция будет полностью суверенной. Это позволит России самостоятельно определять программу исследований без согласования с партнерами.

Российский космический форум – профессиональная коммуникационная площадка, объединяющая представителей органов государственной власти, отраслевого сообщества, науки, бизнеса и медиа для обсуждения ключевых направлений развития космической отрасли и ее роли в социально-экономическом развитии страны.

