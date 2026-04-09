Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии

Баканов: более 10 стран хотят сотрудничать с РФ по экспериментам на орбите

Более 10 стран выразили готовность сотрудничать с Россией в проведении экспериментов на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью ИС «Вести».

По его словам, интерес к проекту уже проявили ряд государств, при этом станция будет полностью суверенной. Это позволит России самостоятельно определять программу исследований без согласования с партнерами.

6 апреля Баканов заявлял, что запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 г., а паспорт национального проекта уже утвержден. Как уточнял 8 апреля заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников, полное развертывание станции ожидается к 2034 г.

Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям» отмечал, что подготовка экипажей для РОС будет отличаться прежде всего организационно. По его словам, переход на национальную станцию позволит отказаться от обучения за рубежом и взаимодействия с иностранными сегментами, как это происходит при подготовке к миссиям на МКС. Он также уточнял, что орбита станции уже определена – наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её