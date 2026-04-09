Баканов: более 10 стран хотят сотрудничать с РФ по экспериментам на орбите
Более 10 стран выразили готовность сотрудничать с Россией в проведении экспериментов на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью ИС «Вести».
По его словам, интерес к проекту уже проявили ряд государств, при этом станция будет полностью суверенной. Это позволит России самостоятельно определять программу исследований без согласования с партнерами.
Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям» отмечал, что подготовка экипажей для РОС будет отличаться прежде всего организационно. По его словам, переход на национальную станцию позволит отказаться от обучения за рубежом и взаимодействия с иностранными сегментами, как это происходит при подготовке к миссиям на МКС. Он также уточнял, что орбита станции уже определена – наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС.