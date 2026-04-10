Жалобы на сетевые сбои в работе Telegram достигли 100%
Жалобы на сетевые сбои мессенджера Telegram достигли 100%. Обычно показатель держится на уровне 62-64%, следует из данных сервиса Downdetector.
Пользователи фиксируют, что приложение не загружается и невозможно отправить сообщение. За час отправили 584 жалобы, а за сутки – 3100. Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, а также из ХМАО.
По графику сбоев видно, что проблемы с доступом начались примерно в 01:45 мск и продолжаются до сих пор. Пользователи массово начали отправлять запросы в Downdetector в 08:56 мск.
31 марта Telegram предупредил пользователей, что оплата подписки Telegram Premium может стать технически невозможна в России. Мессенджер рекомендовал пользователям из РФ приобрести подписку сразу на два года со скидкой.
Согласно сообщениям СМИ, российские власти могут начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Роскомнадзор проводит замедление работы мессенджера. «Ведомостям» в РКН на вопрос о том, действительно ли мессенджер заблокируют с 1 апреля, ответили, что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу.