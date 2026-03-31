Главная / Технологии /

Telegram предупредил о риске блокировки оплаты подписки

Ведомости

Оплата подписки Telegram Premium может стать невозможна в России. Такое уведомление разослал мессенджер пользователям из РФ, обратили внимание «Ведомости».

«Оформить Telegram Premium может стать технически невозможным в Вашем регионе», – говорится в сообщении.

Мессенджер рекомендовал российским пользователям купить подписку сразу на два года со скидкой.

Эксперты рассказали о способах оплаты сервисов Apple в случае новых ограничений

Технологии / Телекоммуникации

С 1 апреля пользователи iPhone в России могут лишиться возможности пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Такое указание операторы «большой четверки» получили на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта, писало «РИА Новости».

СМИ писали, что российские власти могут начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Сейчас Роскомнадзор проводит замедление работы мессенджера. «Ведомостям» в РКН на вопрос о том, действительно ли мессенджер заблокируют с 1 апреля, ответили, что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу.

