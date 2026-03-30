Эксперты рассказали о способах оплаты сервисов Apple в случае новых ограничений

Точной цифры по количеству россиян, пользующихся iPhone, нет, но, по разным оценкам, она составляет не менее 20 млн устройств, говорит Сергей Вильянов. «В любом случае это очень много» – подчеркивает он. По оценкам Половникова, доля iPhone среди смартфонов россиян достигает 15–20%, при этом смартфонов, по различным оценкам, в России более 100 млн. По данным федеральных операторов, на которые осенью 2024 г. ссылался РБК, на устройства Apple приходится 18–22% от всех мобильных устройств, зарегистрированных в сетях.