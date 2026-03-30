Эксперты рассказали о способах оплаты сервисов Apple в случае новых ограничений

Эксперты рассказали о способах оплаты сервисов Apple в случае новых ограниченийМинцифры 1 апреля может ввести запрет на оплату сервисов и подписок со счета мобильного телефона
Операторы «Билайн» и МТС начали рассылать абонентам сообщения с напоминанием о возможности заранее пополнить баланс Apple ID со счета мобильного телефона на случай введения ограничений. В сообщениях МТС указана максимальная сумма, которую можно положить на счет, – 9000 руб., в сообщениях «Билайна» сумма не указана.
Впрочем, в случае введения ограничений на пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона российские абоненты смогут оплачивать подписки с подарочных карт Apple, которые продаются в рознице и на маркетплейсах, или же с зарубежной банковской карты, рассказали «Ведомостям» опрошенные эксперты.
С 1 апреля пользователи iPhone в России могут потерять возможность пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Соответствующее указание операторы «большой четверки» получили на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта, сообщило агентство «РИА Новости».
Представители Минцифры, МТС, «Мегафона», T2 и «Билайна» отказались от комментариев.
10 марта 2022 г. сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. В середине мая 2022 г. Apple отключил возможность оплаты в AppStore со счетов мобильных операторов «Мегафон», T2 и Yota, что может быть связано с санкциями в отношении основных акционеров компаний.
Официально возможность оплатить сервисы Apple со счета мобильного телефона есть лишь у абонентов двух федеральных операторов – «Билайна» и МТС, напоминает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. При этом для абонентов T2 доступно пополнение Apple ID через личный кабинет оператора во вкладке «Финсервисы», через веб-версию сайта или с помощью сообщения на короткий номер, после чего в ответ придет код подарочной карты, следует из информации на сайте. У «Мегафона» такой опции нет.
В то же время основатель Content Review Сергей Половников напомнил, что для владельцев Android с 2022 г. в принципе нет возможности оплаты сервисов со счета мобильного телефона.
Точной цифры по количеству россиян, пользующихся iPhone, нет, но, по разным оценкам, она составляет не менее 20 млн устройств, говорит Сергей Вильянов. «В любом случае это очень много» – подчеркивает он. По оценкам Половникова, доля iPhone среди смартфонов россиян достигает 15–20%, при этом смартфонов, по различным оценкам, в России более 100 млн. По данным федеральных операторов, на которые осенью 2024 г. ссылался РБК, на устройства Apple приходится 18–22% от всех мобильных устройств, зарегистрированных в сетях.
«Сложно сказать, сколько пользователей iPhone в России. Вопрос в том, сколько из них пользуются платными сервисами», – говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Конверсия в платные подписки обычно достигает 10%, говорит эксперт.
Вильянов предположил, что ту или иную подписку оплачивают от трети до половины пользователей iPhone. Наиболее популярна покупка облачного хранилища в iCloud, потому что иначе резервное копирование iPhone почти невозможно, говорит эксперт. При этом эксперт отметил, что через Apple оплачиваются не только сервисы самой компании: например, только через iPhone можно быстро оплатить облачные сервисы Google (Gmail, Photo и т. д.).