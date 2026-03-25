Параллельный импорт помог Apple сократить потери выручки из России
В период с 2022 по 2024 г. американская корпорация Apple понесла существенные потери, т. к. прибыль российской «дочки» компании упала до нуля. При этом параллельный импорт позволил сократить недополучение доходов с 1,5 до 0,9 трлн руб. ($11 млрд), подсчитали «Ведомости».
Благодаря поставкам товаров в Россию по параллельному импорту не у всех компаний недружественных стран произошло обнуление выручки, даже если это демонстрирует отчетность дочерних предприятий. С этой точки зрения оценка потерь бизнеса несколько завышается. При этом в нормальной ситуации большая часть корпораций увеличила бы выручку как минимум на уровень инфляции, что занижает проведенную оценку.
Потери также считались исходя из отчетности дочерних бизнесов, хотя некоторые компании имели миноритарные доли в совместных предприятиях.
Примером упущенной выгоды стала французская компания Leroy Merlin. В 2021 г. ее доход в России составлял 457 млрд руб., в 2022 г. – 530 млрд руб., а в 2023 г. – 575 млрд руб. При этом в 2023 г. активы продали локальному менеджменту, после чего в 2024 г. «Ле Монлид» (новое название юрлица) отчиталась уже о доходах в 585 млрд руб. Это в том числе показывает масштаб потерь Leroy Merlin.
16 марта Таганский суд Москвы оштрафовал Apple, признав ее виновной в несоблюдении требований по удалению запрещенного в РФ контента. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации). Для юридических лиц штраф по данной статье составляет от 800 000 руб. до 4 млн руб.