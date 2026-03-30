Минцифры может остановить оплату сервисов Apple со счета телефона
Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Министерство считает, что такая мера заставит компанию вернуть российские сервисы в App Store, заявил собеседник агентства. Временные ограничения со стороны операторов также могут побудить Apple к исполнению российского законодательства, так как, по словам источника, упущенная выгода будет слишком велика.
Собеседник «РИА Новости» напомнил, что с 2022 г. Apple убрала множество российских приложений, не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России, игнорирует требование установить RuStore и ограничивает альтернативные способы оплаты.
16 марта Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн руб., признав ее виновной в несоблюдении требований по удалению запрещенного в РФ контента.