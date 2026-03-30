Великобритания оштрафовала Apple за переводы сервису Okko
Великобритания наложила штраф в размере 390 000 фунтов стерлингов на компанию Apple Distribution International Limited за нарушение санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.
Выяснилось, что дочерняя структура Apple перевела российскому сервису Okko два платежа на общую сумму 636 000 фунтов в июне и июле 2022 г. Платеж, по данным издания, был осуществлен двумя траншами через британский банк.
Apple самостоятельно уведомила о нарушении в октябре 2022 г., что было учтено при назначении штрафа – регулятор отказался от максимального наказания.
4 марта сообщалось, что ряд депутатов Госдумы РФ столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple. О проблемах с личными аккаунтами «Ведомостям» рассказали три парламентария. Один из депутатов получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, другому пришло аналогичное сообщение от Apple спонтанно.
30 марта стало известно, что Минцифры обсуждает возможность ограничить оплату сервисов Apple со счетов мобильных операторов. Ведомство рассчитывает, что такие меры подтолкнут компанию к выполнению требований российского законодательства, включая возврат приложений в App Store и поддержку альтернативных способов оплаты.