Великобритания оштрафовала Apple за переводы сервису Okko

4 марта сообщалось, что ряд депутатов Госдумы РФ столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple. О проблемах с личными аккаунтами «Ведомостям» рассказали три парламентария. Один из депутатов получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, другому пришло аналогичное сообщение от Apple спонтанно.