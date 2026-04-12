Технологии /

«Роскосмос» передал «Алисе» фотоархивы для обучения

«Роскосмос» и «Яндекс» объявили о партнерстве стратегического уровня. Стороны намерены совместно заниматься проектами по развитию ИИ-моделей серии Alice AI и продвижению космонавтики.

В рамках этого партнерства «Роскосмос» уже предоставил «Яндексу» архив, насчитывающий более 10 000 официальных снимков российских космонавтов. Эти изображения будут применяться при формировании обучающих данных для Alice AI Art – генеративной модели, создающей картинки в Алисе AI и Шедевруме. Обучение станет частью планомерной работы по углублению знаний модели о культурно значимых образах.

Один из самых ответственных этапов разработки собственных моделей – подготовка данных для обучения. Почти миллиард пар «картинка – описание» – это основа, на которой обучается Alice AI Art.

Помимо общей базы, в этот датасет включены наборы, учитывающие особенности русского языка и культуры. Именно на них происходит настройка, и именно благодаря им модель распознает российский культурный код, сообщили в «Яндексе».

«Яндекс» сообщал о создании платформы Agents Transport System (ATS), дающей ИИ-агентам возможность продолжать работу даже при потере соединения или принудительном закрытии приложения пользователем. В апреле стало известно, что компания снизила себестоимость генеративных ответов в поиске на 4,5 млрд руб. – за счет оптимизации инфраструктуры и внедрения моделей Alice AI Search.

