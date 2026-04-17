На «Госуслугах» по 50 видам разрешений доступно проактивное продление
Теперь по 50 видам разрешительных документов на портале «Госуслуг» доступно проактивное продление. Так, после проверки критериев надежности система автоматически заполняет заявление, запрашивая все необходимые сведения из государственных баз данных, и предлагает предпринимателю подписать документ. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко в рамках совещания по вопросам упрощения процедур выдачи разрешительных документов.
В 2026 г., по его словам, ключевыми направлениями оптимизации разрешительной деятельности в России стали комплексная выдача разрешений для бизнеса и проактивное продление ранее выданных документов. Благодаря проведенным преобразованиям, добавил Григоренко, сейчас на портале «Госуслуг» доступно оформление 415 видов разрешений, а число необходимых для подачи заявления документов в среднем сократилось с восьми до трех. Параллельно удалось существенно уменьшить и сроки получения разрешения: они снизились с 43 до 17 дней.
Особое внимание было уделено механизму подачи комплексного заявления. По словам зампреда правительства, он позволяет предпринимателю получить сразу несколько видов разрешений для ведения определенной деятельности по одному запросу. На портале уже представлены 20 подобных комплексов, среди которых, к примеру, «открытие аптеки» (под контролем Росздравнадзора) и «аттестация специалистов по лесоустройству» (в ведении Рослесхоза). В дальнейшем перечень таких комплексных решений будет расширяться.
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля провел в Кремле встречу с Григоренко. В ходе беседы последний рассказал, что кабмин активно занимается развитием системы «Госуслуг» – на сегодняшний день идет работа, направленная на их цифровизацию.
Тогда Григоренко отметил, что цифровизация важна, поскольку она сильно упрощает процедуру получения государственных услуг, а также убирает всю бюрократию. По его словам, сейчас на портале зарегистрировано свыше 112 млн человек, а ежедневная аудитория достигает 14 млн пользователей. В каталоге доступно более 1600 государственных сервисов. При этом, говорит зампред правительства, фокус работы смещается с добавления новых услуг на систематизацию уже существующих – в частности, на формирование так называемых «жизненных ситуаций». Сейчас их насчитывается 70 единиц, а общее число обращений к ним превысило 72 млн. За последние два года масштаб использования этой функции вырос в сотни раз.