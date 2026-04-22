Anthropic расследует возможный взлом Claude Mythos

Компания Anthropic расследует сообщения о возможном несанкционированном доступе к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude Mythos. Об этом пишут Financial Times и Bloomberg.

По данным СМИ, группа пользователей могла получить доступ к версии Claude Mythos Preview через инфраструктуру стороннего подрядчика, задействованного в работе с системами компании. Как отмечает Bloomberg, один из получивших доступ воспользовался своими правами как подрядчик, чтобы подключиться к модели.

В Anthropic подтвердили, что проверяют сообщения о доступе через «среду стороннего поставщика», и заявили, что не обнаружили признаков активности за пределами этой инфраструктуры.

Claude Mythos была недавно предоставлена ограниченному кругу компаний, включая Amazon, Microsoft, Apple, Cisco и CrowdStrike. Доступ к модели ограничили из-за риска ее использования для масштабных кибератак.

Инцидент усиливает обеспокоенность вокруг безопасности разработок компании, оцениваемой примерно в $380 млрд, пишет FT. Ранее Anthropic уже сталкивалась с утечками. В марте описание модели оказалось в открытом доступе из-за человеческой ошибки, а позднее был опубликован исходный код внутреннего инструмента Claude Code.

17 апреля FT писало, что высокопоставленные финансовые чиновники и представители банковского сектора предупредили о рисках для мировой банковской системы, связанных с развитием новых моделей ИИ. Обсуждение угрозы стало центральной темой весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, где внимание привлекла новая модель Claude Mythos Preview.

