С космодрома Плесецк стартовала ракета легкого класса «Ангара-1.2»
Ракета легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Запуск произвел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ в 11:29 мск.
Последний запуск ракеты-носителя семейства «Ангара» прошел в ноябре 2025 г. Тогда с космодрома Плесецк стартовала «Ангара-1.2» – ракета использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».
17 апреля с космодрома Плесецк выполнен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Старт прошел в штатном режиме, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса.