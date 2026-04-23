Орешкин: скоро ИИ будет принимать экзамены и заменит ЕГЭ
Устные экзамены в будущем смогут принимать системы искусственного интеллекта, что позволит сделать оценку знаний более объективной. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Он отметил, что ЕГЭ расширил доступ к ведущим вузам, но остается предметом дискуссий из-за тестового формата. В перспективе, как считает Орешкин, ИИ может стать основой более точной системы оценки знаний.
«Более того, экзамен как таковой становится ненужным. Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Орешкин добавил, что в дальнейшем возможен возврат к устной форме экзамена, но уже с участием ИИ, который сможет контролировать списывание, анализировать поведение экзаменуемого и глубже оценивать его знания.
11 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать национальный план внедрения технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что правительство сформирует финансовую модель проекта с участием государства, бизнеса и госкорпораций с учетом опыта стран-лидеров. Президент подчеркивал, что полный цикл разработки ИИ должен осуществляться российскими компаниями.