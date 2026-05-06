Кабмин разрешил сохранять номер телефона при переезде в другой регион

В марте Минцифры предложило поднять плату за сохранение телефонного номера в 2,5 раза до 250 руб. Обоснованием к повышению выступает инфляция – индекс потребительских цен за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, но размер платы абонента за использование сохраненного абонентского номера за указанный период не изменялся, что привело к «образованию выпадающих доходов федерального бюджета».