Кабмин разрешил сохранять номер телефона при переезде в другой регион

Правительство разрешило сохранять номера телефона при переезде в другой регион. Об этом «Ведомостям» сообщили в кабмине со ссылкой на постановление.

Абонент должен обратиться к оператору связи с заявлением о сохранении номера. Подать заявление можно лично или дистанционно. Это возможно сделать через сайт оператора связи, сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью «Госуслуг».

Также клиент сможет сохранить свой номер и при смене оператора связи в другом регионе. Нововведение начнет действовать с 1 сентября.

Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже, уточнили в правительстве.

В марте Минцифры предложило поднять плату за сохранение телефонного номера в 2,5 раза до 250 руб. Обоснованием к повышению выступает инфляция – индекс потребительских цен за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, но размер платы абонента за использование сохраненного абонентского номера за указанный период не изменялся, что привело к «образованию выпадающих доходов федерального бюджета».

В прошлом году более 5,4 млн абонентов сотовой связи сменили оператора с сохранением номера, что стало максимальным показателем с момента запуска услуги в 2013 г.

