Компания xAI станет ИИ-подразделением SpaceX

В феврале CNN со ссылкой на заявление компании сообщил, что компания SpaceX приобрела стартап xAI. Сам Маск заявил, что речь не просто о новой главе, а о «новой книге в миссии SpaceX и xAI». CNN отмечает, что слияние можно рассматривать как демонстрацию того, что компании xAI требуются деньги для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ, а также как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.