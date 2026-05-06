Компания xAI станет ИИ-подразделением SpaceX
Стартап, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), ранее известный как xAI, станет подразделением SpaceX и будет называться SpaceXAI. Об этом владелец компаний Илон Маск написал в соцсети X.
«xAI будет ликвидирована как отдельная компания, поэтому останется только SpaceXAI – подразделение SpaceX, занимающееся продуктами в области искусственного интеллекта», – уточнил он.
В феврале CNN со ссылкой на заявление компании сообщил, что компания SpaceX приобрела стартап xAI. Сам Маск заявил, что речь не просто о новой главе, а о «новой книге в миссии SpaceX и xAI». CNN отмечает, что слияние можно рассматривать как демонстрацию того, что компании xAI требуются деньги для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ, а также как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.
О переговорах Маска о слиянии SpaceX и xAI Bloomberg со ссылкой на источники писал 2 февраля. Отмечалось, что сентябре 2025 г. xAI привлекла средства в $200 млрд, а SpaceX в декабре собиралась провести продажу акций примерно на $800 млрд. 30 января Bloomberg также сообщал, что в преддверии IPO SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla и альтернативное объединение с компанией xAI.