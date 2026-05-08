Операторы предупредили об ограничениях связи 9 мая
Операторы связи предупредили об ограничениях связи 9 мая. Соответствующие уведомления были разосланы «Билайном» и МТС, убедились корреспонденты «Ведомостей».
Операторы сообщили об ограничениях в работе мобильного интернета, в том числе белых списков, на территории Москвы и Московской области. При этом домашний интернет продолжит работать в обычном режиме.
«Билайн» и МТС в рассылке посоветовали пользоваться Wi-Fi и голосовыми звонками.
7 мая Минцифры сообщало, что мобильный интернет и сотовая связь в Москве 7–8 мая останутся доступными. При этом 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что меры по отключению интернета необходимы для обеспечения безопасности граждан и действуют в рамках действующего закона.