Минцифры предупредило об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 Мая

Минцифры предупредило об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 Мая7 и 8 мая ограничивать связь не будут
Под ограничения попадет в том числе работа «белого списка» сайтов и сервисов обмена SMS. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений, подчеркнули в министерстве.
Об ограничениях мобильного интернета московских абонентов 6 мая предупредили крупнейшие операторы связи – МТС, «Мегафон», «Билайн», Yota и T2. В их уведомлениях говорилось, что ограничения будут действовать с 5 по 9 мая. В МТС предупредили, что перебои возможны и в Московской области. «Билайн» в рассылке рекомендовал абонентам пользоваться Wi-Fi, а для звонков – подключать функцию VoLTE.
5 мая в Москве вводили ограничения на мобильный интернет. Они начали действовать примерно в 8:00. Пользователи жаловались на невозможность пользоваться банковскими приложениями или доставкой. Горожане не могли дождаться заказанных машин, а водители предпочитали работать за МКАД, где был доступ к связи, либо подбирали пассажиров на улице. В 12:30 Минцифры сообщило, что временные блокировки мобильного интернета в столице завершены.
В ведомстве отмечали, что операторы будут заранее уведомлять пользователей в случае повторного введения ограничений. Тогда же министерство пообещало согласовать с силовыми органами работоспособность сайтов из «белых списков».
В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что цифровые ограничения действуют из соображений безопасности.