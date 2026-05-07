Минцифры предупредило об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 Мая

7 и 8 мая ограничивать связь не будут
Михаил Беляев
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Мобильный интернет и сотовая связь в Москве 7–8 мая останутся доступными, заявили в Минцифры. Ведомство не планирует их отключать или ограничивать. При этом 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету.

Под ограничения попадет в том числе работа «белого списка» сайтов и сервисов обмена SMS. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений, подчеркнули в министерстве.

Об ограничениях мобильного интернета московских абонентов 6 мая предупредили крупнейшие операторы связи – МТС, «Мегафон», «Билайн», Yota и T2. В их уведомлениях говорилось, что ограничения будут действовать с 5 по 9 мая. В МТС предупредили, что перебои возможны и в Московской области. «Билайн» в рассылке рекомендовал абонентам пользоваться Wi-Fi, а для звонков – подключать функцию VoLTE.

5 мая в Москве вводили ограничения на мобильный интернет. Они начали действовать примерно в 8:00. Пользователи жаловались на невозможность пользоваться банковскими приложениями или доставкой. Горожане не могли дождаться заказанных машин, а водители предпочитали работать за МКАД, где был доступ к связи, либо подбирали пассажиров на улице. В 12:30 Минцифры сообщило, что временные блокировки мобильного интернета в столице завершены.

В ведомстве отмечали, что операторы будут заранее уведомлять пользователей в случае повторного введения ограничений. Тогда же министерство пообещало согласовать с силовыми органами работоспособность сайтов из «белых списков».

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что цифровые ограничения действуют из соображений безопасности.

