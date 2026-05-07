Минцифры предупредило об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 Мая

5 мая в Москве вводили ограничения на мобильный интернет. Они начали действовать примерно в 8:00. Пользователи жаловались на невозможность пользоваться банковскими приложениями или доставкой. Горожане не могли дождаться заказанных машин, а водители предпочитали работать за МКАД, где был доступ к связи, либо подбирали пассажиров на улице. В 12:30 Минцифры сообщило, что временные блокировки мобильного интернета в столице завершены.