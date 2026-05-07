Песков: власти не рассматривают мер поддержки бизнеса из-за отключений интернета

7 мая Минцифры сообщило, что 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничения попадет в том числе работа «белого списка» сайтов и сервисов обмена SMS. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме.