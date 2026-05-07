Песков: власти не рассматривают мер поддержки бизнеса из-за отключений интернета

Песков: власти не рассматривают мер поддержки бизнеса из-за отключений интернетаОграничения вводятся для безопасности граждан
Меры по отключению интернета необходимы для обеспечения безопасности граждан и действуют в рамках действующего закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящий момент власти не рассматривают меры поддержки для бизнеса, который потерял прибыль из-за интернет-отключений.
«Но вы знаете также, что сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения», – напомнил Песков.
6 мая операторы связи вновь начали предупреждать жителей Москвы о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни на фоне подготовки праздничных мероприятий. 4 мая операторы «большой четверки» сообщали о возможных перебоях с мобильным интернетом и SMS в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая.
7 мая Минцифры сообщило, что 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничения попадет в том числе работа «белого списка» сайтов и сервисов обмена SMS. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме.