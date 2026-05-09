Минцифры: ограничения в работе мобильного интернета в Москве сняты

Временные ограничения в работе мобильного интернета и SMS в Москве сняты, сообщило Минцифры в Мах.

Сейчас операторы восстанавливают доступ абонентов к сервисам, и пока работает только «белый список» сайтов. По данным ведомства, все ресурсы будут доступны с 13:00 мск. Минцифры указало, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

Ведомство предупредило, что в случае угрозы безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.

«Билайн», «Мегафон», «Т2» и МТС за несколько дней сообщали об ограничениях в работе мобильного интернета и SMS, в том числе «белых списков», на территории Москвы и области 9 мая. «Билайн» и МТС в рассылке посоветовали пользоваться Wi-Fi и голосовыми звонками.

Минцифры предупреждало, что 9 мая в целях безопасности в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету.

