Минцифры: ограничения в работе мобильного интернета в Москве сняты
Временные ограничения в работе мобильного интернета и SMS в Москве сняты, сообщило Минцифры в Мах.
Сейчас операторы восстанавливают доступ абонентов к сервисам, и пока работает только «белый список» сайтов. По данным ведомства, все ресурсы будут доступны с 13:00 мск. Минцифры указало, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.
Ведомство предупредило, что в случае угрозы безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.
Минцифры предупреждало, что 9 мая в целях безопасности в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету.