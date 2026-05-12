Технологии

«Яндекс Карты» обновили голосовые подсказки с учетом городских ориентиров

Ведомости

«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали давать голосовые подсказки по заметным городским ориентирам по пути. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Сервисы используют искусственный интеллект для составления голосовых подсказок, которые имитируют человеческую речь. Теперь водителям могут сказать: «У магазина поверните направо» или «Через 200 м у памятника держитесь левее». Это поможет лучше ориентироваться на незнакомых маршрутах и сложных развязках.

В основе функции – более 10 000 ориентиров по всей России: магазины, остановки, заправки, памятники и другие заметные объекты. Они были дополнительно проверены по панорамам улиц, чтобы ориентир был хорошо виден в пути.

ИИ анализирует маршрут и выбирает, где будет полезно добавить ориентир и в какой момент должно прозвучать оповещение. После этого алгоритмы «Карт» и «Навигатора» определяют для подсказок объекты, наиболее заметные автомобидисту при маневре.

