Мобильные операторы подключат Max к рассылке уведомлений
Как отметили во «Вконтакте», сотрудничество предполагает отправку через Max авторизационных, сервисных и транзакционных уведомлений, а также развитие совместных продуктов. Интеграция доступна всем российским операторам. Пользователи смогут получать коды подтверждения и сообщения от компаний и организаций. Уведомления будут распределяться по защищенным папкам «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления», отмеченным знаком верификации. Важные сообщения будут приходить на доверенное устройство, выбранное пользователем. Технология протестирована совместно с Минцифры и применяется для входа в приложение «Госуслуг».
«Ключевые приоритеты "Билайна" – это удобство пользования сервисами и безопасность клиентов», – отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин. По его словам, запуск нового канала не потребует действий со стороны пользователей.
В Т2 сообщили, что интеграция обеспечит дополнительную надежность информирования. В МТС подчеркнули формирование единых правил доставки сообщений. В «Мегафоне» заявили о возможности дублирования уведомлений в SMS без доплаты при недоставке в Max.
В VK назвали партнерство шагом к новому стандарту коммуникаций.