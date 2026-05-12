Мобильные операторы подключат Max к рассылке уведомлений

Ведомости

Операторы связи «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 подписали стратегические соглашения с Max о технологическом взаимодействии, включая использование платформы для доставки сервисных сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе «Вконтакте».

Как отметили во «Вконтакте», сотрудничество предполагает отправку через Max авторизационных, сервисных и транзакционных уведомлений, а также развитие совместных продуктов. Интеграция доступна всем российским операторам. Пользователи смогут получать коды подтверждения и сообщения от компаний и организаций. Уведомления будут распределяться по защищенным папкам «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления», отмеченным знаком верификации. Важные сообщения будут приходить на доверенное устройство, выбранное пользователем. Технология протестирована совместно с Минцифры и применяется для входа в приложение «Госуслуг».

«Ключевые приоритеты "Билайна" – это удобство пользования сервисами и безопасность клиентов», – отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин. По его словам, запуск нового канала не потребует действий со стороны пользователей.

В Т2 сообщили, что интеграция обеспечит дополнительную надежность информирования. В МТС подчеркнули формирование единых правил доставки сообщений. В «Мегафоне» заявили о возможности дублирования уведомлений в SMS без доплаты при недоставке в Max.

В VK назвали партнерство шагом к новому стандарту коммуникаций.

