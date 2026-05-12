Мобильные операторы подключат Max к рассылке уведомлений

Как отметили во «Вконтакте», сотрудничество предполагает отправку через Max авторизационных, сервисных и транзакционных уведомлений, а также развитие совместных продуктов. Интеграция доступна всем российским операторам. Пользователи смогут получать коды подтверждения и сообщения от компаний и организаций. Уведомления будут распределяться по защищенным папкам «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления», отмеченным знаком верификации. Важные сообщения будут приходить на доверенное устройство, выбранное пользователем. Технология протестирована совместно с Минцифры и применяется для входа в приложение «Госуслуг».