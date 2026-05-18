Мишустин заявил о четырехкратном росте рынка облачных сервисов

15 мая Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сообщил, что объем реализации товаров, работ и услуг сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил в 2025 г. 9,4 трлн руб. – на 12,6% больше, чем годом ранее. Темпы прироста показателя почти в семь раз превысили динамику экономики в целом (1,8%). Как отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отдельные сегменты рынка сохранят высокую динамику. Они называют ключевыми точками роста информационную безопасность, облачные сервисы и решения для управления непрерывностью деятельности.