Мишустин заявил о четырехкратном росте рынка облачных сервисов
Российский рынок облачных технологий за последние шесть лет увеличился более чем в четыре раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
«Отечественные компании полностью перешли на такую инфраструктуру российской разработки», – отметил Мишустин (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что российские провайдеры сегодня обеспечивают хранение чувствительных данных внутри страны и предлагают инструменты для их защиты.
Премьер также обратил внимание на растущий спрос на облачные решения со стороны бизнеса и промышленности. По его словам, такие технологии особенно востребованы в ситуациях, когда компаниям необходимы высокие вычислительные мощности.
Мишустин также заявил, что больше половины российских предприятий уже начали внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ). По словам Мишустина, рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий.
15 мая Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сообщил, что объем реализации товаров, работ и услуг сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил в 2025 г. 9,4 трлн руб. – на 12,6% больше, чем годом ранее. Темпы прироста показателя почти в семь раз превысили динамику экономики в целом (1,8%). Как отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отдельные сегменты рынка сохранят высокую динамику. Они называют ключевыми точками роста информационную безопасность, облачные сервисы и решения для управления непрерывностью деятельности.