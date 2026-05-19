Meta переведет 7000 сотрудников на должности, связанные с ИИ-технологиями

Компания Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) переведет 7000 сотрудников на новые должности, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), в рамках масштабной реструктуризации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на служебную записку директора компании по персоналу Джанель Гейл.

Новая корпоративная структура подразумевает команды меньше по численности. Руководство компании считает, что это повысит производительность и сделает работу более плодотворной.

Агентство пишет, что Meta вкладывает сотни миллиардов долларов в инфраструктуру для больших языковых моделей, чтобы конкурировать с Alphabet Inc. и OpenAI.

23 апреля Meta сообщила сотрудникам, что 20 мая для повышения эффективности сократит примерно 10% своего персонала (немногим менее 8000 человек). Мера является частью плана по сокращению штата, разработанного несколько месяцев назад. Кроме того, компания закроет около 6000 открытых вакансий.

В отчете Meta за IV квартал 2025 г. глава компании Марк Цукерберг сообщил о «масштабном ускорении развития ИИ», в рамках которого Meta намерена потратить на технологию от $115 млрд до $135 млрд. Такие расходы почти вдвое превышают показатели предыдущего года.

