Meta переведет 7000 сотрудников на должности, связанные с ИИ-технологиями
Компания Meta
Новая корпоративная структура подразумевает команды меньше по численности. Руководство компании считает, что это повысит производительность и сделает работу более плодотворной.
Агентство пишет, что Meta вкладывает сотни миллиардов долларов в инфраструктуру для больших языковых моделей, чтобы конкурировать с Alphabet Inc. и OpenAI.
23 апреля Meta сообщила сотрудникам, что 20 мая для повышения эффективности сократит примерно 10% своего персонала (немногим менее 8000 человек). Мера является частью плана по сокращению штата, разработанного несколько месяцев назад. Кроме того, компания закроет около 6000 открытых вакансий.
В отчете Meta за IV квартал 2025 г. глава компании Марк Цукерберг сообщил о «масштабном ускорении развития ИИ», в рамках которого Meta намерена потратить на технологию от $115 млрд до $135 млрд. Такие расходы почти вдвое превышают показатели предыдущего года.