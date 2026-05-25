Ростех представил комплекс «Цитадель» с умными снарядами против дронов
Госкорпорация «Ростех» разработала зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Цитадель» с «умными» снарядами для защиты стационарных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщила госкорпорация в Max.
Комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 мм предназначен для борьбы с дронами мультикоптерного и самолетного типа и способен работать круглосуточно. Его представят на Первом международном форуме по безопасности.
В Ростехе отметили, что высокие характеристики системы уже подтверждены в реальных условиях. Снаряды комплекса оснащены дистанционно управляемым взрывателем и шрапнельной начинкой. Система наведения автоматически рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса в зависимости от траектории цели, что позволяет поражать дроны меньшим количеством снарядов по сравнению с обычными боеприпасами.
«Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне», – сообщили в «Ростехе». В госкорпорации добавили, что комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом, а процесс работы – от обнаружения цели до ее уничтожения – обладает высокой степенью автоматизации.
В конце апреля 2025 г. в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотников «Солярис НС». В комплекс входит комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в 4 м. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках.