«Яндекс» запустит сервис для создания сайтов по текстовому описанию

По данным «Яндекса», сайты будут создаваться по текстовому описанию. ИИ-ассистент сам уточнит необходимые детали у пользователя, а сервис реализует идею. Среди планируемых возможностей VibeCraft – создание сайтов, CRM- и трекинг-систем, опросов, онлайн-игр и др. Как объяснили в компании, пользователи могут подать заявку на сайте уже сейчас и получить ранний доступ к сервису. Официальный запуск платформы ожидается в июне.