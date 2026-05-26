«Яндекс» запустит сервис для создания сайтов по текстовому описанию
Yandex B2B Tech запустит сервис для создания сайтов и приложений VibeCraft, который не потребует от пользователя навыков программирования, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сервис на этапе разработки.
По данным «Яндекса», сайты будут создаваться по текстовому описанию. ИИ-ассистент сам уточнит необходимые детали у пользователя, а сервис реализует идею. Среди планируемых возможностей VibeCraft – создание сайтов, CRM- и трекинг-систем, опросов, онлайн-игр и др. Как объяснили в компании, пользователи могут подать заявку на сайте уже сейчас и получить ранний доступ к сервису. Официальный запуск платформы ожидается в июне.
В апреле Yandex B2B Tech и компания SolidLab сообщили о запуске продукта для защиты приложений на базе искусственного интеллекта (BB). Инструмент SolidWall AI Security Gateway защищает компании от популярных угроз для ИИ и массовых DDoS-атак, в том числе с использованием нейросетей. Решение отслеживает, какие данные передаются в ИИ-системы, и позволяет безопасно использовать их для бизнес-процессов.