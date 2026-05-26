Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,544-0,59%RGSS0,194-0,1%CHKZ16 500-2,37%IMOEX2 582,98-0,59%RTSI1 137,31-0,59%RGBI118,92-0,16%RGBITR781,84-0,13%
Главная / Технологии /

«Яндекс» запустит сервис для создания сайтов по текстовому описанию

Ведомости

Yandex B2B Tech запустит сервис для создания сайтов и приложений VibeCraft, который не потребует от пользователя навыков программирования, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сервис на этапе разработки.

По данным «Яндекса», сайты будут создаваться по текстовому описанию. ИИ-ассистент сам уточнит необходимые детали у пользователя, а сервис реализует идею. Среди планируемых возможностей VibeCraft – создание сайтов, CRM- и трекинг-систем, опросов, онлайн-игр и др. Как объяснили в компании, пользователи могут подать заявку на сайте уже сейчас и получить ранний доступ к сервису. Официальный запуск платформы ожидается в июне.

В апреле Yandex B2B Tech и компания SolidLab сообщили о запуске продукта для защиты приложений на базе искусственного интеллекта (BB). Инструмент SolidWall AI Security Gateway защищает компании от популярных угроз для ИИ и массовых DDoS-атак, в том числе с использованием нейросетей. Решение отслеживает, какие данные передаются в ИИ-системы, и позволяет безопасно использовать их для бизнес-процессов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте