Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,449-0,25%ABRD138,4+0,44%VEON-RX57,40%IMOEX2 594,8+0,18%RTSI1 152,9+0,18%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Прибыль компаний IT-отрасли выросла на 21% по итогам 2025 года

Ведомости

Прибыль компаний IT-отрасли в 2025 г. увеличилась до 1,676 трлн руб. Показатель вырос на 21% в сравнении с результатом 2024 г., следует из данных мониторинга IT-отрасли АНО «Цифровая экономика» (есть у «Ведомостей»).

Отмечается, что организации заплатили на 30% больше налогов и страховых взносов, чем годом ранее. Сумма достигла 2,225 трлн руб. Валовая добавленная стоимость (ВДС) отрасли также увеличилась до 8,966 трлн руб. (+14%), в то время как российская экономика в целом выросла на 5%. Общая выручка IT-компаний показала рост на 14% до 13,973 трлн руб.

«Господдержка демонстрирует экономический эффект: она напрямую конвертируется в рост бизнеса за счет роста выручки и создания новых цифровых продуктов. <...> При этом на каждый рубль государственной поддержки ИТ-отрасли в бюджет вернулось 2,3 руб.», – рассказала гендиректор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.

Минцифры расширило перечень передаваемых данных операторами связи

Технологии / Телекоммуникации

По данным мониторинга, численность занятых в указанной отрасли увеличилось с 1,554 млн до 1,869 млн человек в 2025 г. Среднегодовая заработная плата в компаниях составила около 2,05 млн руб. (171 000 руб. ежемесячно). Положительная динамика также коснулась объема IT-экспорта. Показатель увеличился на 20% до 172 млрд руб. после снижения на 7% в 2024 г.

Нехватку инженерных и IT-кадров отмечало около 66% организаций машиностроения в 2025 г., писали «Ведомости» со ссылкой на исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Помимо инженерно-технических кадров около 70% обследованных организаций машиностроения сообщили о незначительной или острой нехватке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Это в том числе специалисты по информационной безопасности, в области искусственного интеллекта, инженеры данных, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений.

20 мая представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил, что выручка разработчиков от реализации и тиражирования импортозамещенных IT-продуктов в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) с 2022 по 2025 г. составила 1,6 млрд руб. По его словам, затраты на создание таких проектов достигли 187 млрд руб., из которых 23 млрд руб. пришлось на государственные инвестиции, остальное – собственные средства компаний.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте