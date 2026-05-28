Прибыль компаний IT-отрасли выросла на 21% по итогам 2025 года

Нехватку инженерных и IT-кадров отмечало около 66% организаций машиностроения в 2025 г., писали «Ведомости» со ссылкой на исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Помимо инженерно-технических кадров около 70% обследованных организаций машиностроения сообщили о незначительной или острой нехватке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Это в том числе специалисты по информационной безопасности, в области искусственного интеллекта, инженеры данных, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений.