Прибыль компаний IT-отрасли выросла на 21% по итогам 2025 года
Прибыль компаний IT-отрасли в 2025 г. увеличилась до 1,676 трлн руб. Показатель вырос на 21% в сравнении с результатом 2024 г., следует из данных мониторинга IT-отрасли АНО «Цифровая экономика» (есть у «Ведомостей»).
Отмечается, что организации заплатили на 30% больше налогов и страховых взносов, чем годом ранее. Сумма достигла 2,225 трлн руб. Валовая добавленная стоимость (ВДС) отрасли также увеличилась до 8,966 трлн руб. (+14%), в то время как российская экономика в целом выросла на 5%. Общая выручка IT-компаний показала рост на 14% до 13,973 трлн руб.
«Господдержка демонстрирует экономический эффект: она напрямую конвертируется в рост бизнеса за счет роста выручки и создания новых цифровых продуктов. <...> При этом на каждый рубль государственной поддержки ИТ-отрасли в бюджет вернулось 2,3 руб.», – рассказала гендиректор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.
По данным мониторинга, численность занятых в указанной отрасли увеличилось с 1,554 млн до 1,869 млн человек в 2025 г. Среднегодовая заработная плата в компаниях составила около 2,05 млн руб. (171 000 руб. ежемесячно). Положительная динамика также коснулась объема IT-экспорта. Показатель увеличился на 20% до 172 млрд руб. после снижения на 7% в 2024 г.
Нехватку инженерных и IT-кадров отмечало около 66% организаций машиностроения в 2025 г., писали «Ведомости» со ссылкой на исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Помимо инженерно-технических кадров около 70% обследованных организаций машиностроения сообщили о незначительной или острой нехватке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Это в том числе специалисты по информационной безопасности, в области искусственного интеллекта, инженеры данных, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений.
20 мая представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил, что выручка разработчиков от реализации и тиражирования импортозамещенных IT-продуктов в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) с 2022 по 2025 г. составила 1,6 млрд руб. По его словам, затраты на создание таких проектов достигли 187 млрд руб., из которых 23 млрд руб. пришлось на государственные инвестиции, остальное – собственные средства компаний.