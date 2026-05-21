Российские компании заработали на импортозамещении IT-продуктов 1,6 млрд рублей

Выручка разработчиков от реализации и тиражирования импортозамещенных IT-продуктов в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) с 2022 по 2025 г. составила 1,6 млрд руб. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, затраты на создание таких проектов достигли 187 млрд руб., из которых 23 млрд руб. пришлось на государственные инвестиции, остальное – собственные средства компаний.