Большинство машиностроителей испытывают дефицит инженерных и IТ-кадров

Наиболее востребованные навыки в сфере машиностроения – это работа с оборудованием с числовым программным управлением нового поколения и роботизированными технологическими комплексами, а также компетенции в области цифрового моделирования и автоматизированных систем автоматического управления технологических процессов, рассказал декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин. Приоритетом также являются такие навыки, как промышленный интернет вещей, компьютерное зрение, цифровые двойники, сообщил заведующий кафедрой «Наземные транспортные средства» Московского политеха Андрей Келлер. Усилия направлены на то, чтобы готовить не специалиста вчерашнего дня, а инженера-интегратора, способного собрать из цифровых и физических инструментов работающее решение, отметил он.