Большинство машиностроителей испытывают дефицит инженерных и IТ-кадров

Большинство машиностроителей испытывают дефицит инженерных и IТ-кадровВ отрасли не хватает людей, способных работать в новой производственной логике, говорят эксперты
Около 66% организаций машиностроения в 2025 г. отмечали незначительную или острую нехватку инженерно-технических кадров, следует из данных мониторинга цифровой трансформации бизнеса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. У 34% организаций численность инженерно-технических кадров удовлетворяла их потребность.
Под такими кадрами подразумеваются инженеры по автоматизации и механизации производственных процессов, инженеры по внедрению новой техники и технологии, инженеры-технологи, механики, операторы промышленных установок, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением.
Кадровый голод, связанный с дефицитом инженерно-технических кадров, сильнее всего ощущается в сфере прочих транспортных средств и оборудования (код по ОКВЭД – 30, строительство кораблей, лодок, железнодорожных составов и локомотивов, воздушных и космических судов. – «Ведомости»). По данным НИУ ВШЭ, 75% организаций отрасли сообщили о такой нехватке. В отрасли производства электрического оборудования потребность в инженерно-технических кадрах до конца не удовлетворена в 60% случаев.
Нехватка инженеров ощущается также в 60% организаций промышленно-производственной сферы машиностроения. Речь идет, например, об инженерах по автоматизации и механизации производственных процессов, технологах, инженерах по внедрению новой техники и технологий.
Помимо инженерно-технических кадров около 70% обследованных организаций машиностроения сообщили о незначительной или острой нехватке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Под ними подразумеваются в том числе специалисты по информационной безопасности, в области искусственного интеллекта, инженеры данных, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений. У 30% предприятий машиностроения их численность соответствует потребности. Наиболее остро дефицит ИКТ-специалистов ощущают производители прочих транспортных средств и оборудования: о нехватке таких кадров сообщили 75% организаций отрасли.
Как проводили мониторинг
Машиностроение десятилетиями проигрывало конкуренцию за таланты IT, финансам и цифровым сервисам, говорит профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Елена Витчак. Молодые инженеры уходили туда, где выше скорость развития, современнее среда и понятнее карьерный рост. В итоге многие предприятия одновременно имеют и кадровый голод, и возрастной перекос. Отрасли нужны специалисты гибридного типа: инженер с цифровыми навыками, способный понимать большие данные, работать в больших проектах трансформации процессов, считает Витчак.
Главная причина дефицита в машиностроении – разрыв между быстрым технологическим усложнением отрасли и более инертной системой подготовки кадров, говорит научный̆ сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрий Евдокимов. Дефицит нельзя быстро закрыть только выпускниками вузов. Реалистичный путь – целевое обучение, корпоративные кафедры, стажировки на предприятиях и ускоренная переподготовка действующих работников. Дешевле и быстрее дообучить действующих сотрудников, чем искать готовых специалистов на рынке, считает он.
Наиболее востребованные навыки в сфере машиностроения – это работа с оборудованием с числовым программным управлением нового поколения и роботизированными технологическими комплексами, а также компетенции в области цифрового моделирования и автоматизированных систем автоматического управления технологических процессов, рассказал декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин. Приоритетом также являются такие навыки, как промышленный интернет вещей, компьютерное зрение, цифровые двойники, сообщил заведующий кафедрой «Наземные транспортные средства» Московского политеха Андрей Келлер. Усилия направлены на то, чтобы готовить не специалиста вчерашнего дня, а инженера-интегратора, способного собрать из цифровых и физических инструментов работающее решение, отметил он.