На «Госуслугах» появится электронная книга жалоб на маркетплейсы
Роспотребнадзор и Минцифры начинают эксперимент на «Госуслугах», в ходе которого пользователи сервиса смогут оставлять жалобы на продавцов на маркетплейсах в электронной книге. Граждане будут решать конфликты или иные проблемы в досудебном порядке, сообщил Роспотребнадзор.
«Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей», – говорится в публикации ведомства. Процесс рассмотрения обращений будет занимать до семи календарных дней.
Потребители с помощью экспериментальной книги смогут писать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, которые были им проданы на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Затем россияне будут получать ответ от владельца агрегатора в личном кабинете. Среди предполагаемый проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата, а также отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение семи дней после покупки.
25 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что субъекты малого и среднего предпринимательства сегодня составляют около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. По его словам, на цифровых торговых площадках работают около 1 млн продавцов, из которых подавляющее большинство относится к сектору малого и среднего бизнеса. Новак также напомнил, что с 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике. Для его реализации подготовлены необходимые подзаконные акты, часть из которых уже утверждена.
30 апреля «Ведомости» писали, что представители бизнеса направили Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – письмо с новым пакетом предложений для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах. В письме в том числе предлагается обязать иностранных продавцов регистрировать юрлицо или представительство в России и установить для зарубежных селлеров «институт гарантийных депозитов», из средств которых будет компенсироваться ущерб правообладателям.