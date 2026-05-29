На «Госуслугах» появится электронная книга жалоб на маркетплейсы

Потребители с помощью экспериментальной книги смогут писать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, которые были им проданы на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Затем россияне будут получать ответ от владельца агрегатора в личном кабинете. Среди предполагаемый проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата, а также отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение семи дней после покупки.