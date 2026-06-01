«Калашников» приступил к поставкам нового беспилотника «Скат-220»
Концерн «Калашников» начал передачу заказчику новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220», разработанного специалистами компании. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Новый дрон создан на базе уже известной модели «Скат-350 М», он отличается уменьшенными по сравнению с предшественником габаритами. Размах крыла аппарата составляет 2,2 м, а масса – 12 кг. Благодаря этим параметрам беспилотник способен развивать скорость до 160 км/ч.
Новая модель оснащена электрическим двигателем и может находиться в воздухе более 150 минут. Для запуска используется катапульта, а посадка осуществляется с помощью парашютной системы. Разработчики также заявляют о высокой надежности и износостойкости беспилотника, что должно обеспечить его эффективную эксплуатацию в различных условиях.
26 мая стало известно, что «Калашников» впервые представил новые комплексы с БПЛА «Фортис» в ходе Международного форума по безопасности. «Фортис» обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 100 км, а также может доставлять грузы массой до 18 кг. Комплексы способны находиться в воздухе до восьми часов и одновременно выполнять такие задачи, как мониторинг, распознавание объектов и работы по аэрологистике.
В феврале представители «Калашникова» рассказали, что российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ». Он может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч, в любое время суток и в любую погоду.