«Калашников» приступил к поставкам нового беспилотника «Скат-220»

26 мая стало известно, что «Калашников» впервые представил новые комплексы с БПЛА «Фортис» в ходе Международного форума по безопасности. «Фортис» обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 100 км, а также может доставлять грузы массой до 18 кг. Комплексы способны находиться в воздухе до восьми часов и одновременно выполнять такие задачи, как мониторинг, распознавание объектов и работы по аэрологистике.