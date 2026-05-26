«Калашников» разработал новый беспилотник-матку для FPV-дронов
«Калашников» впервые представит новые комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Фортис» в ходе Международного форума по безопасности. Он пройдет 26–29 мая 2026 г. на территории «Лайв Арены» в Подмосковье, сообщил концерн.
«Входящие в состав комплексов БПЛА могут выполнять функцию носителей FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления», – объяснили представители предприятия. По их словам, такая технология позволяет значительно нарастить расстояние применения дронов.
«Фортис» обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 100 км, а также может доставлять грузы массой до 18 кг. Комплексы способны находиться в воздухе до восьми часов и одновременно выполнять такие задачи, как мониторинг, распознавание объектов и работы по аэрологистике.
Заказчикам «Калашникова» доступны три модификации комплекса: «Фортис 30», «Фортис 50» и «Фортис 100». Они отличаются массой возможностей для перевозки грузов, скоростью и высотой, на которой могут выполнять задачи. В состав одного комплекса «Фортис» входит до четырех БЛА.
В феврале представители «Калашникова» рассказали, что российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ». Он может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч, в любое время суток и в любую погоду.