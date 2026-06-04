Российский рынок LegalTech вырастет до 20 млрд рублей в 2026 году

Аналитики связывают рост с активным внедрением ИИ и трансформацией роли юридических подразделений в бизнесе. По данным исследования, рынок LegalTech в России долгое время развивался как набор вспомогательных сервисов, но сейчас смещается в сторону комплексных платформ, работающих с юридическими процессами как с данными.