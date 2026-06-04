Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,943+0,76%BRZL1 448+2,26%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 596,29-0,19%RTSI1 115,15-0,19%RGBI119,12+0,03%RGBITR785,34+0,06%
Главная / Технологии /

Российский рынок LegalTech вырастет до 20 млрд рублей в 2026 году

Ведомости

Российский рынок LegalTech в 2026 г. достигнет 20 млрд руб., увеличившись почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в совместном исследовании платформы Copydefend и Moscow Digital School.

Аналитики связывают рост с активным внедрением ИИ и трансформацией роли юридических подразделений в бизнесе. По данным исследования, рынок LegalTech в России долгое время развивался как набор вспомогательных сервисов, но сейчас смещается в сторону комплексных платформ, работающих с юридическими процессами как с данными.

В исследовании подчеркивается, что такие решения позволяют оценивать перспективы споров, прогнозировать исходы дел, контролировать сроки и управлять жизненным циклом претензий. Отдельно отмечается рост спроса на специалистов на стыке права, данных и технологий, включая LegalOps-экспертов, IT-юристов и специалистов по ИИ и интеллектуальной собственности.

Эксперты ожидают, что дальнейшее развитие рынка будет связано с платформенными решениями, объединяющими аналитику, управление процессами и экономику юридической функции в единый цифровой контур. К 2030 г., по данным исследования, LegalTech может стать самостоятельным сегментом цифровой экономики.

По оценке источника «Ведомостей», рынок LegalTech в России в ноябре 2025 г. оценивался в 20 млрд руб. Это отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте