Российский рынок LegalTech вырастет до 20 млрд рублей в 2026 году
Российский рынок LegalTech в 2026 г. достигнет 20 млрд руб., увеличившись почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в совместном исследовании платформы Copydefend и Moscow Digital School.
Аналитики связывают рост с активным внедрением ИИ и трансформацией роли юридических подразделений в бизнесе. По данным исследования, рынок LegalTech в России долгое время развивался как набор вспомогательных сервисов, но сейчас смещается в сторону комплексных платформ, работающих с юридическими процессами как с данными.
В исследовании подчеркивается, что такие решения позволяют оценивать перспективы споров, прогнозировать исходы дел, контролировать сроки и управлять жизненным циклом претензий. Отдельно отмечается рост спроса на специалистов на стыке права, данных и технологий, включая LegalOps-экспертов, IT-юристов и специалистов по ИИ и интеллектуальной собственности.
Эксперты ожидают, что дальнейшее развитие рынка будет связано с платформенными решениями, объединяющими аналитику, управление процессами и экономику юридической функции в единый цифровой контур. К 2030 г., по данным исследования, LegalTech может стать самостоятельным сегментом цифровой экономики.
По оценке источника «Ведомостей», рынок LegalTech в России в ноябре 2025 г. оценивался в 20 млрд руб. Это отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности.