Гендиректор «Сберсити» предложил изменить систему управления жилыми домами
Ряд действующих норм законодательства сдерживает внедрение новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления жилыми территориями. Об этом заявил генеральный директор «Сберсити» Андрей Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он привел несколько примеров решений, которые уже применяются в «Сберсити». По его словам, используемые технологии позволяют не отключать горячую воду летом, более эффективно управлять системами теплоснабжения, снижать выбросы углекислого газа и оксидов азота, а также обеспечивать индивидуальное управление климатом в помещениях. Лихачев также рассказал об использовании систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом. По его словам, в обычной ситуации за изображением с камер никто не наблюдает, а система реагирует только в случае выявления подозрительных событий или ситуаций, требующих вмешательства экстренных служб.
Отдельно он остановился на вакуумной системе мусороудаления, при которой отходы по трубам транспортируются от жилых домов к месту сбора. По словам главы «Сберсити», действующее законодательство предусматривает различные способы перевозки мусора, но подобная технология в нормативной базе не отражена. Кроме того, Лихачев отметил существующие ограничения в сфере использования солнечной генерации и обмена электроэнергией между домовладениями.
По его словам, компания подготовила ряд предложений по изменению федерального законодательства и уже направила соответствующие инициативы.
Отдельное внимание глава «СберСити» уделил вопросам управления и эксплуатации жилья. Он отметил, что действующая система позволяет собственникам сменить управляющую или эксплуатирующую организацию решением общего собрания, что создает короткий горизонт планирования для бизнеса и снижает привлекательность долгосрочных инвестиций.
«Если мы говорим про будущие технологии, новые технологии, наши технологии работают с данными. Но при смене такой управляющей или эксплуатирующей компании, собственно, все данные, по сути дела, исчезают, все технологии исчезают», – сказал Лихачев.
Наряду с существующими моделями управления жильем возможно обсуждение нового класса жилья, при котором девелопер или домовладелец сохранял бы обязательства по эксплуатации и развитию объекта в долгосрочной перспективе, сказал глава «Сберсити».