Гендиректор «Сберсити» предложил изменить систему управления жилыми домами

Он привел несколько примеров решений, которые уже применяются в «Сберсити». По его словам, используемые технологии позволяют не отключать горячую воду летом, более эффективно управлять системами теплоснабжения, снижать выбросы углекислого газа и оксидов азота, а также обеспечивать индивидуальное управление климатом в помещениях. Лихачев также рассказал об использовании систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом. По его словам, в обычной ситуации за изображением с камер никто не наблюдает, а система реагирует только в случае выявления подозрительных событий или ситуаций, требующих вмешательства экстренных служб.