Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%CHKZ16 700+0,6%MGTS1 278+4,93%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,15+0,03%RGBITR785,74+0,05%
Главная / Технологии /

Путин поручил подготовить стратегии развития цифровых платформ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом он объявил на пленарной сессии ПМЭФа.

В России ранее уже была принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ), напомнил политик. Теперь по аналогии необходимо разработать документы для двух других сфер.

До этого он назвал эти технологии ключевыми наряду с ИИ.

В конце 2025 г. российский президент призвал сделать массовым внедрение отечественных инноваций, включая ИИ, автономные системы и цифровые платформы. По его словам, этот процесс необходимо поставить на поток и обеспечить его дополнительными стимулирующими мерами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте