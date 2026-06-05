Путин поручил подготовить стратегии развития цифровых платформ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом он объявил на пленарной сессии ПМЭФа.
В России ранее уже была принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ), напомнил политик. Теперь по аналогии необходимо разработать документы для двух других сфер.
До этого он назвал эти технологии ключевыми наряду с ИИ.
В конце 2025 г. российский президент призвал сделать массовым внедрение отечественных инноваций, включая ИИ, автономные системы и цифровые платформы. По его словам, этот процесс необходимо поставить на поток и обеспечить его дополнительными стимулирующими мерами.