ИИ будет помогать судьям Великобритании
Минюст Великобритании запускает пилотную программу для судей, в рамках которой они смогут анализировать материалы дел с помощью ИИ, сообщило ведомство.
«Будут разработаны и протестированы юридические помощники на основе ИИ, чтобы ускорить отправление правосудия и сократить задержки», – подчеркнул британский минюст.
По данным представителей ведомства, ИИ-помощники будут помогать судьям в их рутинной работе, например исследованиях и составлении списков дел. Ассистентов протестируют в контролируемых условиях, а затем их начнут использовать в широком формате в судах страны.
7 июня топ-менеджер OpenAI Тибо Соттио в интервью Financial Times сообщил, что компания готовит крупное обновление ChatGPT, которое должно изменить роль сервиса и превратить его из классического чат-бота в многофункциональную платформу с ИИ-агентами и инструментами для выполнения прикладных задач. Издание отмечало, что ключевая цель изменений заключается в создании «суперприложения», объединяющего возможности программирования, автоматизации и работы с интеллектуальными агентами.