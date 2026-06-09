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Главная / Технологии /

ИИ будет помогать судьям Великобритании

Ведомости

Минюст Великобритании запускает пилотную программу для судей, в рамках которой они смогут анализировать материалы дел с помощью ИИ, сообщило ведомство.

«Будут разработаны и протестированы юридические помощники на основе ИИ, чтобы ускорить отправление правосудия и сократить задержки», – подчеркнул британский минюст.

По данным представителей ведомства, ИИ-помощники будут помогать судьям в их рутинной работе, например исследованиях и составлении списков дел. Ассистентов протестируют в контролируемых условиях, а затем их начнут использовать в широком формате в судах страны.

7 июня топ-менеджер OpenAI Тибо Соттио в интервью Financial Times сообщил, что компания готовит крупное обновление ChatGPT, которое должно изменить роль сервиса и превратить его из классического чат-бота в многофункциональную платформу с ИИ-агентами и инструментами для выполнения прикладных задач. Издание отмечало, что ключевая цель изменений заключается в создании «суперприложения», объединяющего возможности программирования, автоматизации и работы с интеллектуальными агентами.

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