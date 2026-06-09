ИИ будет помогать судьям Великобритании

7 июня топ-менеджер OpenAI Тибо Соттио в интервью Financial Times сообщил, что компания готовит крупное обновление ChatGPT, которое должно изменить роль сервиса и превратить его из классического чат-бота в многофункциональную платформу с ИИ-агентами и инструментами для выполнения прикладных задач. Издание отмечало, что ключевая цель изменений заключается в создании «суперприложения», объединяющего возможности программирования, автоматизации и работы с интеллектуальными агентами.