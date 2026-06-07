OpenAI перестраивает ChatGPT в универсального цифрового помощника

OpenAI готовит крупное обновление ChatGPT, которое должно изменить роль сервиса и превратить его из классического чат-бота в многофункциональную платформу с ИИ-агентами и инструментами для выполнения прикладных задач. Об этом сообщил топ-менеджер OpenAI Тибо Соттио в интервью Financial Times в преддверии возможного IPO во второй половине 2026 г.