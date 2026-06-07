OpenAI перестраивает ChatGPT в универсального цифрового помощника
OpenAI готовит крупное обновление ChatGPT, которое должно изменить роль сервиса и превратить его из классического чат-бота в многофункциональную платформу с ИИ-агентами и инструментами для выполнения прикладных задач. Об этом сообщил топ-менеджер OpenAI Тибо Соттио в интервью Financial Times в преддверии возможного IPO во второй половине 2026 г.
По данныи издания, ключевая цель изменений заключается в создании «суперприложения», объединяющего возможности программирования, автоматизации и работы с интеллектуальными агентами. По словам Соттио, компания делает ставку на персональных цифровых помощников нового поколения.
Источники Financial Times также отмечают, что OpenAI усиливает внимание к продукту Codex и все активнее инвестирует в развитие агентных технологий, которые способны самостоятельно выполнять задачи пользователей.
Как пишет издание, внутри компании считают, что ценность ИИ постепенно смещается от формата диалога к формату действий. Один из руководителей OpenAI охарактеризовал этот подход фразой: «Чат мертв».
В ближайшие недели пользователям ChatGPT начнут активнее предлагать использовать инструменты программирования, генерации изображений и сервисы сторонних партнеров, включая платформу для дизайна Canva и туристический сервис Booking.com.
В компании рассчитывают, что со временем один ИИ-ассистент сможет заменить набор специализированных приложений, а границы между чат-ботами, поиском, программированием и другими цифровыми сервисами будут постепенно исчезать.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что OpenAI готовится к IPO в ближайшие недели. По данным издания, в подготовке документов компании помогали банкиры Goldman Sachs и Morgan Stanley.
30 апреля Bloomberg писал, что OpenAI заключила контракты на предоставление 10 гигаватт вычислительной мощности для ИИ. Таким образом, она на несколько лет опередила график, достигнув ключевого этапа в обеспечении мощностей ИИ в США. Изначально OpenAI планировала заключить эти контракты к 2029 г.