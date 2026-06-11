Более 60% зумеров готовы перейти на российские ИИ-сервисы

Согласно результатам опроса, нейросети уже стали частью повседневной жизни молодежи. ИИ не используют лишь 3,6% зумеров в возрасте от 18 до 27 лет и 4,6% представителей поколения альфа в возрасте от 12 до 18 лет. Для сравнения, среди бумеров старше 60 лет этот показатель составляет 41,3%, а среди поколения X в возрасте от 44 до 59 лет – 26,1%.