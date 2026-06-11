Более 60% зумеров готовы перейти на российские ИИ-сервисы
Более 60% представителей поколения зумеров и 65% поколения альфа готовы отказаться от зарубежных сервисов с искусственным интеллектом в пользу российских аналогов, если они не будут уступать по качеству, цене и удобству. Такие данные представил экономический клуб Oeconomicus МГИМО имени А.В. Макаренко на сессии Московской биржи в рамках молодежной программы ПМЭФ-2026.
Исследование охватило более 1000 респондентов в возрасте от 12 до 65 лет и было посвящено отношению разных поколений к использованию ИИ в финансовой сфере.
Согласно результатам опроса, нейросети уже стали частью повседневной жизни молодежи. ИИ не используют лишь 3,6% зумеров в возрасте от 18 до 27 лет и 4,6% представителей поколения альфа в возрасте от 12 до 18 лет. Для сравнения, среди бумеров старше 60 лет этот показатель составляет 41,3%, а среди поколения X в возрасте от 44 до 59 лет – 26,1%.
При этом высокий уровень использования технологий не означает безоговорочного доверия к ним. Только 12% зумеров готовы полностью передать ИИ управление личным бюджетом – это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. Еще 50,9% считают, что нейросеть может подготовить финансовый план, однако окончательное решение должен принимать человек.
Среди респондентов старше 60 лет ситуация обратная: несмотря на то что 41,3% из них не пользуются нейросетями, 22,7% готовы доверить искусственному интеллекту управление всем бюджетом. Это больше, чем среди зумеров, миллениалов и представителей поколения X.
Опрос также показал, что 64,1% зумеров пока отдают предпочтение иностранным ИИ-инструментам и обращаются к российским решениям в основном при необходимости. Вместе с тем развитие отечественных нейросетей считают стратегически важным 54,5% участников этой возрастной группы. Главными условиями перехода на российские платформы остаются не страна происхождения продукта, а его качество, стоимость и удобство использования.
26 мая эксперты РАНХиГС сообщали, что только 20% старшеклассников и студентов СПО имеют базовые знания в области ИИ. Большинство молодых людей пользуется нейросетями, но лишь небольшая часть изучает принципы их работы.