SpaceX купит разработчика нейросети Cursor за $60 млрд
Американская компания SpaceX Илона Маска приобретет ИИ-стартап Anysphere – разработчика ИИ-агента для программирования Cursor – за $60 млрд в рамках стратегии развития в корпоративном секторе. Об этом пишет Reuters.
В SpaceX заявили, что ожидают завершения сделки в течение III квартала 2026 г.
Reuters отметил, что с момента своего основания в 2022 г. Cursor стремительно развивается, достигнув примерно $2,6 млрд годовой выручки в сегменте B2B. В марте два руководителя отдела разработки продуктов Cursor заявляли, что присоединились к SpaceX для работы над лунными проектами компании и разработки ИИ.
16 июня стало известно, что состояние Маска превысило $1,3 трлн. Основной причиной роста стало IPO SpaceX, которое состоялось на прошлой неделе. Акции компании на первых торгах взлетели более чем на 19%, а 15 июня прибавили еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.