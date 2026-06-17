VK Tech и Yadro будут разрабатывать программно-аппаратные комплексы

Руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro Софья Стависская отметила, что компании сотрудничают уже более трех лет. Директор направления по инфраструктуре и ПАК VK Tech Вячеслав Разовский подчеркнул, что программно-аппаратные комплексы представляют собой готовые решения, в которых оборудование и программное обеспечение заранее протестированы на совместимость. Это обеспечивает заказчикам высокую производительность, отказоустойчивость и соответствие нормативным требованиям.