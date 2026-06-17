VK Tech и Yadro будут разрабатывать программно-аппаратные комплексы
Компании планируют разрабатывать решения на базе серверов Vegman, систем хранения данных Tatlin и коммутаторов Kornfeld производства Yadro, а также продуктов VK Tech – VK Private Cloud и VK Workspace.
В компаниях отмечают, что поставка решений в формате ПАКов упрощает внедрение и поддержку корпоративной ИТ-инфраструктуры, а также помогает обеспечить ее соответствие требованиям регуляторов. Партнерство направлено на ускорение перехода российских предприятий на отечественные программные и аппаратные решения. Кроме того, стороны намерены совместно продвигать новые продукты на рынке, оказывать техническую и методическую поддержку и обмениваться экспертизой.
Руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro Софья Стависская отметила, что компании сотрудничают уже более трех лет. Директор направления по инфраструктуре и ПАК VK Tech Вячеслав Разовский подчеркнул, что программно-аппаратные комплексы представляют собой готовые решения, в которых оборудование и программное обеспечение заранее протестированы на совместимость. Это обеспечивает заказчикам высокую производительность, отказоустойчивость и соответствие нормативным требованиям.
15 июня «Ведомости» сообщали, что около 70% представителей малого и среднего бизнеса в России уже используют цифровые сервисы. При этом одной из ключевых проблем остается интеграция разрозненных ИТ-инструментов в единую систему, что повышает спрос на комплексные технологические решения.