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Главная / Технологии /

VK Tech и Yadro будут разрабатывать программно-аппаратные комплексы

Ведомости

VK Tech и Yadro подписали меморандум о технологическом партнерстве в сфере создания программно-аппаратных комплексов (ПАК). Соглашение было заключено на конференции VK Cloud Conf 2026.

Компании планируют разрабатывать решения на базе серверов Vegman, систем хранения данных Tatlin и коммутаторов Kornfeld производства Yadro, а также продуктов VK Tech – VK Private Cloud и VK Workspace.

В компаниях отмечают, что поставка решений в формате ПАКов упрощает внедрение и поддержку корпоративной ИТ-инфраструктуры, а также помогает обеспечить ее соответствие требованиям регуляторов. Партнерство направлено на ускорение перехода российских предприятий на отечественные программные и аппаратные решения. Кроме того, стороны намерены совместно продвигать новые продукты на рынке, оказывать техническую и методическую поддержку и обмениваться экспертизой.

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Инвестиции / Эмитенты

Руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro Софья Стависская отметила, что компании сотрудничают уже более трех лет. Директор направления по инфраструктуре и ПАК VK Tech Вячеслав Разовский подчеркнул, что программно-аппаратные комплексы представляют собой готовые решения, в которых оборудование и программное обеспечение заранее протестированы на совместимость. Это обеспечивает заказчикам высокую производительность, отказоустойчивость и соответствие нормативным требованиям.

15 июня «Ведомости» сообщали, что около 70% представителей малого и среднего бизнеса в России уже используют цифровые сервисы. При этом одной из ключевых проблем остается интеграция разрозненных ИТ-инструментов в единую систему, что повышает спрос на комплексные технологические решения.

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